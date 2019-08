La chanteuse Rihanna — Michael Baucher / Panoramic / Starface

20 août 2019

Le casting du prochain film d'Eddie Murphy s'étoffe

Eddie Murphy tournera dans Coming 2 America, la suite de sa populaire comédie de 1988 Un Prince à New York, et le casting se dévoile peu à peu.

En effet, comme l'annonce le Hollywood Reporter, on retrouvera à l'affiche de cette suite des pointures telles que Wesley Snipes, Tracy Morgan, ou encore Leslie Jones! Le projet devrait sortir le 18 décembre 2020, et il suivra les tribulations du prince Akeem devenu roi, qui retourne à New York pour rencontrer son fils.

Catherine Zeta-Jones et son mari Michael Douglas posent avec quatre générations de la famille Douglas

La famille Douglas est une dynastie importante de l'histoire du cinéma, de son patriarche, Kirk, que l'on a vu dans moult classiques tels que Spartacus ou encore Les sentiers de la gloire, à son fils Michael, célèbre notamment pour Wall Street.

La famille presque au complet s'est réunie pour une magnifique photo, sur laquelle on peut apercevoir le patriarche Kirk Douglas, toujours élégant du haut de ses 102 ans, ainsi que quatre générations de Douglas, jusqu'à Luca, 20 mois, la fille de Cameron Douglas, fils de Michael. On s'y perdrait presque...