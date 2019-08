L'acteur Liam Hemsworth — Landmark/Starface

19 août 2019

Harry Styles s’éclate au concert d’Ariana Grande

Harry Styles a cassé Twitter… en dansant au concert d’Ariana Grande ! Une vidéo de l’ex-membre de One Direction s’éclatant au concert de l’interprète de 7 Rings a fait le tour de l’internet, les fans s’extasiant sur le déhanché du chanteur.

Et ce n’est pas tout… Harry Styles était aussi accompagné de la star de Stranger Things Millie Bobby Brown, d’après Cosmopolitan !

Liam Hemsworth noie son chagrin après sa rupture

Kylie Jenner et Travis Scott ne comptent pas se marier avant de faire un nouvel enfant

Kylie Jenner et Travis Scott sont au centre de rumeurs de mariage mais il va falloir attendre avant de les voir se passer la bague au doigt.

En effet, une source a confié à Hollywood Life que « Kylie Jenner et Travis Scott ne projettent pas de se marier. Elle sait qu’elle est encore très jeune et voudrait avoir un nouveau bébé et elle n’a pas besoin d’être mariée pour cela. Le bébé viendra toujours en premier ». Il va falloir patienter, Travis !