Les rappeurs Kaaris et Booba. — SADAKA EDMOND/ LAURENT BENHAMOU/SIPA

On le voyait un peu venir. Le combat Booba vs Kaaris, prévu à Bâle en Suisse le 30 novembre n’aura pas lieu : le combat d’arts martiaux mixtes (MMA) qui devait permettre aux deux rappeurs français de régler leurs différends, un an après leur affrontement à l'aéroport d'Orly, a été annulé, ont annoncé vendredi les autorités régionales suisses.

Le combat devait se tenir dans la salle aux 9.000 sièges de St-Jakobshalle, la deuxième plus grande de Suisse. Mais voilà, vendredi le département d’éducation du canton de Bâle, qui possède la salle de spectacles, a annoncé qu’après avoir consulté les polices locale et régionale, elle avait annulé l’autorisation initialement donnée pour le combat. « Après avoir analysé la situation sécuritaire, il est clair (…) que cet événement ne peut pas avoir lieu », a-t-il écrit dans un communiqué. Le département affirme avoir été « trompé » quant à la nature exacte de l’événement organisé.