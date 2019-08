View this post on Instagram

~Hoy empieza la construcción de la nueva escuela de la @fpiesdescalzos en El Bosque (Barranquilla)! 6 mil metros cuadrados de instalaciones para 1,000 alumnos de preescolar a bachillerato que beneficiará a 60,000 habitantes de mi ciudad natal. En un año tendremos un colegio de primer nivel con 28 salones, una biblioteca, dos laboratorios, cocina, comedor,... Gracias a todos los socios por ayudarnos a hacer posible este sueño! ~ Construction starts today on the new Fundación Pies Descalzos school in El Bosque in Barranquilla. 1,000 students and 60,000 community members will benefit from it. 6000 square meters, 28 classrooms, library and cafeteria...thank you to all our partners for making this dream possible! Shak