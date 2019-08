Liu Yifei est la star du remake en live-action de Mulan, chez Disney. L’actrice d’origine chinoise a provoqué une polémique quand, le 15 août, elle a publié un message de soutien à la police de Hong Kong, engagée dans des actions de plus en plus répressives contre les manifestants.

« Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m’attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong », a-t-elle posté sur Weibo, le média social chinois créé sur le modèle de Twitter (qui, lui, est interdit en Chine), ainsi que le relaye CNN. Si la réaction de la police à ce soutien n’est pas encore connue, celle des protestataires et de leurs soutiens ne s’est pas fait attendre. Comme l’avait anticipé l’actrice, le clash est violent.

La réponse s’est faite via Twitter, avec le hashtag #BoycottMulan. Il s’est répandu comme une traînée de poudre à Hong Kong et aux États-Unis, avec plus de 40.000 tweets. Certains appellent donc au boycott et veulent empêcher le film Mulan de sortir en mars 2020.

D’autres ne pardonnent pas à l’actrice, Chinoise d’origine mais citoyenne américaine, de se permettre ces propos contre ceux qui se battent pour la démocratie alors qu’elle vit bien à l’abri en Amérique.

Disney’s Mulan actress, Liu Yifei, supports police brutality and oppression in Hong Kong.



Liu is a naturalized American citizen. it must be nice. meanwhile she pisses on people fighting for democracy.



retweet please. HK doesn’t get enough support. #BoycottMulan @Disney pic.twitter.com/FpECIdutH2