Laury Thilleman à l'avant-première de la saison 3 de «La Casa de Papel» le 15 juillet 2019 à Paris. — Thierry Le Fouille/SIPA

Plus de peur que de mal ! L’ancienne Miss France et animatrice Laury Thilleman a été admise aux urgences près une chute à vélo alors qu’elle était en vacances dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Laury Thilleman, tout sourire après sa chute à vélo. - Laury Thilleman/Instagram

« Grosse frayeur et cinq points de suture plus tard », a-t-elle commenté dans un cliché publié dans sa story Instagram. L’animatrice a tenu à remercier les « pompiers de Thoard » et le « personnel des urgences de Digne pour leur réactivité et prise en charge. Encore une fois j’ai eu beaucoup de chance. Je n’ai rien de cassé et c’est le plus important. » Les fans de la star peuvent être rassurés !