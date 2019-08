Une escapade en famille. Le prince Harry,Meghan Markle et leur fils de trois mois, Archie, auraient passé quelques jours dans le plus grand secret dans les Baléares à Ibiza, afin de célébrer l’anniversaire de la duchesse de Sussex le 4 août, selon les informations du journal local Majorca Daily publiées ce mercredi. Il s’agit du tout premier voyage du petit Archie avant sa première tournée royale en Afrique prévue pour l’automne prochain.

Meghan with her friends in Ibiza (via mishanonoo on instagram) pic.twitter.com/ojeL8pLVbH