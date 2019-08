Le rappeur américain A$AP Rocky à Berverly Hills en février 2019. — Richard Shotwell/AP/SIPA

Le rappeur américain A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, a été condamné ce mercredi en Suède à de la prison avec sursis pour violences après une rixe fin juin à Stockholm.

Le célèbre rappeur, ainsi que deux membres de son entourage, « sont reconnus coupables de violences et condamnés à une peine avec sursis », a écrit le tribunal de Stockholm dans son jugement. A$AP Rocky avait été arrêté après une bagarre dans la rue le 30 juin et placé en détention au motif qu’il existait « un risque de fuite » à l’étranger. Libéré le 2 août à l’issue de trois jours de procès et rentré aux Etats-Unis, il n’était pas présent lors du prononcé.