Alain Fabien Delon publie un cliché rassurant de son père après l'AVC

CONVALESCENCE Victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale, l'acteur de 83 ans passe sa convalescence en Suisse

Alain Delon au 72e Festival de Cannes en mai 2019. — GUILLAUME COLLET/SIPA

Il y a quelques jours, Anthony Delon se chargeait de rassurer les fans du Guépard. Puis, Anouchka Delon s’était exprimée sur les réseaux sociaux pour remercier les fans de son père. C’est au tour d’Alain-Fabien Delon de donner des nouvelles de l’acteur de 83 ans. Ce dernier a posté ce dimanche via une story Instagram une photo d’ Alain Delon​, tout sourire. « Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur, peut-on lire sur le post. Comme vous pouvez le voir, il va de mieux en mieux et il vous embrasse », a commenté le fils de la star.

Capture d'écran de la story Instagram d'Alain-Fabien Delon. - Alain-Fabien Delon/Instagram

Alain Delon a été victime d’un accident cardio-vasculaire. Il a été opéré à la Pitié-Salpêtrière à Paris, il est resté trois semaines en soins intensifs. Il est actuellement en convalescence en Suisse. Ce cliché permet de rassurer les fans après une série d’articles alarmistes de la presse people.