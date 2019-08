VOILA C'EST FINI La chanteuse et l’acteur ont décidé de « se concentrer sur eux-mêmes et sur leur carrière »

Ça faisait un moment que Miley Cyrus et Liam Hemsworth ne regardaient plus dans la même direction. — Charles Sykes/AP/SIPA

Voilà, c’est fini ! Huit mois seulement après s’être dit oui pour la vie, Miley Cyrus et Liam Hemsworth viennent d’annoncer leur séparation. La nouvelle a été confirmée par un porte-parole de la chanteuse américaine au magazine People : « En constante évolution en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c’était ce qu’il y avait de mieux à faire. Pour l’heure, ils se concentrent sur eux-mêmes et sur leur carrière. Ils restent toujours des parents dévoués à tous leurs animaux ».

La rumeur de la séparation entre la chanteuse et l’acteur courait déjà puisque ce samedi, Miley Cyrus s’était affichée sans son alliance sur des photos postées sur son compte Instagram. Un détail qui n’avait pas manqué de capter l’attention des plus observateurs.

Mais la jeune femme semble plutôt bien vivre cet épisode de sa vie, elle profite ces jours-ci de ses vacances en Italie, sur le Lac de Côme, en compagnie de Kaitlynn Carter, l’ex-femme de Brody Jenner (le demi-frère de Kylie).

Une histoire en dents de scie

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se séparent-ils définitivement ? Nul ne saurait le dire, mais ce n’est pas la première fois que le couple se quitte. Les deux s’étaient rencontrés en 2009, sur le tournage du film The Last Song, et avaient officialisé leur amour en 2012 en annonçant leurs fiançailles. Avant de les rompre quelques mois plus tard.

L’Américaine et l’Australien s’étaient finalement retrouvés fin 2015, avant de se marier le 23 décembre 2018. Leur mariage aura duré moins de sept mois et demi.