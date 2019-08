Le chanteur Ricky Martin — AdMedia/Starface

9 août 2019

Ricky Martin présente sa fille pour la première fois

Ricky Martin a partagé une première photo de Lucia, sa fille. Le chanteur a publié un cliché sur Instagram où l’on voit la petite dans les bras de son papa. « La lumière de mes yeux », a-t-il écrit en légende.

C’est la première fois que l’on voit le visage de la petite Lucia depuis que Ricky Martin et son compagnon Jwan Joseph l’ont accueilli en janvier dernier. Il y a quelques jours, on avait déjà pu voir un petit bras dépasser dans une vidéo publiée par le chanteur, alors en train de chanter une berceuse à la petite sœur des jumeaux Matteo et Valentino.

Pas de tournée pour Katy Perry dans l’immédiat

Amour à l’italienne pour Kylie Jenner et Travis Scott

Kylie Jenner et Travis Scott ont gagné l’Italie, et plus précisément l’île de Capri, afin de célébrer le 22e anniversaire de la star de la téléréalité. Jeudi soir, ils ont été photographiés en train d’échanger un baiser passionné à la sortie d’un restaurant. Par ailleurs, si des rumeurs veulent que le couple profite de cette escapade pour se marier, il n’en serait rien. Selon une source interrogée par Entertainment Tonight, ce voyage est uniquement consacré à l’anniversaire de Kylie Jenner.