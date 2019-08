Antoine Griezmann a été accueilli par de nombreux fans, lorsqu'il s'est rendu en Uruguay, en décembre 2018. — Miguel ROJO / AFP

En apparence, les comptes Instagram et Twitter de certaines célébrités sont au top du top, mais qu’en est-il en réalité ? D’après une enquête de l'institut britannique ICMP (The Institute of Contemporary Music Performance), ce nombre de followers est biaisé par la présence de comptes robots.

99 personnalités ont vu leur compte Instagram et Twitter décortiqué à la loupe sur IG Audit et Sparktoro, deux outils imaginés pour détecter les faux comptes sur les réseaux. Et là, surprise, d’après le classement établit pas l’institut, les comptes au plus grand nombre de faux followers sont ceux de stars du foot comme Kylian Mbappé (à 45 %) et Antoine Griezmann (à 43 %). On y retrouve également les véritables influences d’Instagram comme Kourthney Kardashian (46 %), Myley Cyrus (45 %), ou encore Ellen DeGeneres (49 %) qui battent tous les records.