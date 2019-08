La chanteuse et actrice Halle Bailey — AdMedia/Starface

Rien ne pourrait entacher le bonheur qu’éprouve Halle Bailey à l’idée d’incarner le rôle d’Ariel dans La Petite Sirène. Même si le choix par Disney d’une actrice noire pour jouer la princesse aux cheveux rouges continue à soulever des critiques, la jeune star de Grown-ish reste enchantée par ce rôle.

Interrogée par Entertainement Tonight sur le tapis rouge du gala de Variety, Power of Young Hollywood, elle a déclaré : « Ça représente tellement pour moi. Je me sens vraiment honorée et reconnaissante pour cette opportunité. Ariel était une de mes princesses favorites quand j’étais enfant, alors c’est un rêve qui devient réalité. »

Idris Elba sera-t-il le prince de Halle Bailey ?

Halle Bailey n’avait beaucoup d’informations à livrer sur le très attendu remake de La Petite Sirène. Elle s’est contentée d’affirmer qu’elle avait hâte d’interpréter la chanson Part of Your World (Partir Là-Bas, dans la version française), promettant que le film serait « incroyable et beau ».

Même réponse évasive lorsque les journalistes ont cherché à savoir qui allait jouer le prince. « Cela m’est égal. Quel qu’il soit, ce sera parfait », a-t-elle assuré. Mais à l’évocation d’Idris Elba, Halle Baley a ajouté qu’elle trouvait l’acteur « génial ».