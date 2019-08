La chanteuse Jenifer. — SIPA

Suite et fin de l’affaire du short. Le week-end dernier, en concert à Saint-Louis (Alsace), Jenifer recadrait un spectateur qui lui demandait d’enlever son short. « Pardon ? Ça va aller toi, t’es très sérieux ? ! Tu vas sortir mon gars, tu t’es trompé de spectacle. Tu sais ce qu’il te dit mon short ? "Tu sors" ! », rétorquait notamment la chanteuse, excédée par cette réflexion sexiste. Un épisode sur lequel elle est revenue auprès de Nice-Matin.

« Il en a pris conscience et a présenté ses excuses »

« Je suis très respectueuse des gens qui viennent me voir sur scène, que ce soit des enfants ou des adultes, mais les remarques sexistes, bien évidemment, je ne les cautionne pas, et je le fais savoir !, explique-t-elle au journal. J’ai moi aussi le sang chaud, mais j’ai aussi beaucoup d’empathie pour les gens, et je sais qu’il y a parfois des maladresses. Je ne voulais pas que ce type se fasse huer, et je ne l’ai pas vraiment sorti non plus. Il y avait sa femme qui riait à côté, et il ne se rendait pas trop compte de la bêtise de ce qu’il disait. Il en a pris conscience et a présenté ses excuses, donc tout va bien, ça s’est bien fini. » Le message est bien passé en tout cas.