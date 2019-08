Jean Pierre Mocky Enregistrement des Grands du Rire le 7 mai 2015 à Paris. — PJB/SIPA

« L’anar », comme il était surnommé, est mort. A 86 ans, Jean-Pierre Mocky comptait près de soixante films à son compteur dont de nombreuses pépites comme Un drôle de paroissien avec Bourvil ou encore Les Dragueurs. Les hommages de personnalités sont nombreux et les chaînes de télévision changent leur grille de diffusion pour célébrer le cinéaste.

Les diffusions commencent à partir du lundi 12 aout avec, en première partie de soirée, France 5 qui proposera à 20h50 de découvrir, ou redécouvrir, le film Y’a-t-il un Français dans la salle ? Arte diffusera, le même jour à 22h30, Solo, réalisé bien sûr par Jean-Pierre Mocky qui réunit Sylvie Bréal, Anne Deleuze et Denis Le Guillou. Réalisé en 1969, le film pourra également être vu en replay sur la plateforme en ligne de la chaîne jusqu’au 19 août.

Le service privé n’est pas en reste, le groupe Canal + a décidé, sans bouleverser sa grille, de mettre à disposition une programmation spéciale sur leur site myCANAL avec notamment le film Litan, et plusieurs documentaires dont Mocky sans Mocky de Bernard Sasia et Clémentine Yelnik et Le parallèle Mocky d’Hugues Baudoin. Enfin, il y aura également une rediffusion datée de 1993 du Club de Jean-Jacques Bernard avec Jean-Pierre Mocky en tant qu’invité.