Sa maman Kate Middleton aussi fait des grimaces. — DAVID HARTLEY/REX/SIPA

Du haut de ses quatre ans, la princesse Charlotte n’en a rien à carrer des photographes (et elle a bien raison). Jeudi, la petite fille a accompagné ses parents à la King’s Cup à Cowes sur l’île de Wight, une régate caritative à laquelle assiste la famille royale britannique. Et à cette occasion, la princesse a dégainé sa plus jolie grimace…

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, alors que sa maman lui dit de faire coucou aux photographes, et au lieu de se plier à l’étiquette et de présenter son plus beau sourire, Charlotte leur tire la langue, tout simplement. Le tout sous le regard de Kate Middleton, partagée entre la surprise et le rire. Ah c’est sûr que ce n’est pas la reine Elisabeth qui ferait ça…