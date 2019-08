L'actrice Tori Spelling — Starface

Jeudi 8 août 2019

Woody Harrelson était un enfant terrible

Woody Harrelson a raconté à Esquire qu’il a eu des problèmes de comportement dès son plus jeune âge. Au point qu’il s’est fait « virer de l’école maternelle » et aussi « du CP ». « Ils pensaient que j’avais volé un sac, mais ce n’était pas le cas, et un prof m’a frappé pour avoir volé un sac que je n’avais pas volé. Alors j’ai fait le tour de l’école en brisant des vitres avec mes poings », a-t-il raconté.

L’enfant terrible s’est calmé lorsqu’il a intégré un institut privé. « J’ai eu la chance d’aller à Briarwood (à Houston). L’idée était d’éduquer les enfants tout en leur donnant de l’amour, ce qui peut sonner niais, mais ça a marché. Si je faisais quelque chose de mauvais ou de violent, ils me répondaient avec de l’amour. »

Le fils cadet de Michael Jackson sera sous tutelle encore quelques mois

Prince Michael Jackson II, plus connu sous le surnom Blanket que lui avait donné le Roi de la pop, sera sous la tutelle de TJ Jackson jusqu’à ses 18 ans. L’ancien 3T a obtenu sa garde pleine et entière jusqu’à sa majorité, ainsi que le relaye The Blast qui s’est procuré les documents légaux.

L’adolescent avait 7 ans au décès de son père survenu en 2009. Il avait été placé sous la tutelle de sa grand-mère, Katherine Jackson. La mère de Michael Jackson, aujourd’hui âgée de 89 ans, y a renoncé en 2012, date à laquelle TJ est devenu co-tuteur du jeune homme. Il sera le seul gestionnaire et garant du bien-être de Blanket jusqu’en février 2020.