L'auteure Katherine Schwarzenegger et sa mère, la fille de JFK, Maria Shriver — Byron Purvis/AdMedia/Starface

Mercredi 7 août 2019

Zayn Malik vend son penthouse new-yorkais

Zayn Malik se sépare de son gigantesque penthouse new-yorkais, seulement un an après l’avoir acheté, et ce, alors que sa séparation d'avec Gigi Hadid semble consommée. Situé dans le quartier chic de SoHo, l’appartement fait 335 m² et dispose en outre d’une terrasse de 86m².

Pour les intéressés, sachez que vous devrez tout de même débourser 10,8 millions de dollars pour faire l’acquisition de la propriété, d’après Female First.

Katherine Schwarzenegger rend hommage au clan Kennedy

Charli XCX clarifie ses propos sur Taylor Swift

Charli XCX, qui avait ouvert pour Taylor Swift lors de sa tournée Reputation, s’est mise à dos les Swfiters en déclarant à Pitchfork que, durant la tournée, sur scène, elle faisait « coucou à des filles de cinq ans ». Cependant, elle a clarifié ses propos sur Twitter, expliquant qu’elle était « reconnaissante » d’avoir eu cette opportunité.

« Comme je l’ai dit dans l’article, et de nombreuses fois avant, je suis reconnaissante envers Taylor Swift de m’avoir invitée. Elle est l’une des plus grandes artistes de notre génération, et la tournée reputation était l’une des plus grosses de l’histoire », a-t-elle écrit.

Il reste à savoir si cela sera suffisant pour calmer la colère des Swifters.