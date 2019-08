The Weeknd sur scène — Polaris / Starface

Mercredi 7 août 2019

Halle Berry regrette d’avoir attendu pour devenir mère

Halle Berry a eu son premier enfant à 40 ans et, si c’était à refaire, elle deviendrait mère plus tôt. Comme l’a expliqué la maman de deux enfants, elle a privilégié sa carrière, ce qu’elle regrette aujourd’hui.

« J’aimais être enceinte. Si j’avais commencé plus tôt, j’aurais probablement eu cinq enfants. Ou si je n’avais pas été occupée à essayer de faire des films, j’aurais été une parfaite mère porteuse. Toutes ces hormones me faisaient me sentir incroyablement bien. J’étais tellement vivante avec mon but et ma féminité. J’avais l’impression que mon corps faisait ce pour quoi il avait été créé », a déclaré l’interprète de Catwoman à InStyle.

Meg Ryan n’est pas pressée d’épouser son fiancé

Meg Ryan est fiancée avec John Mellencamp depuis l’année dernière, mais rien ne presse pour passer devant l’autel. « Oui, je vais me marier à un moment donné. Mais pour l’instant, ces fiançailles sont un état de grâce », a confié l’actrice à InStyle.

Il faut dire que le couple a déjà attendu huit ans avant de penser à se marier, la cérémonie peut en effet attendre encore un peu.