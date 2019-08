L'actrice Dakota Johnson à l'avant-première de The Peanut Butter Falcon — Wenn/Starface

6 août 2019

Dakota Johnson n’a plus les dents du bonheur

Dakota Johnson s’est fait refaire les dents ! Et cela n’a pas plu à Twitter, qui s’est agité de la disparition du petit espace entre ses incisives. Comme le note ELLE, lors de la première du film The Peanut Butter Falcon, on a pu la voir sans cet écart qui faisait le bonheur des fans.

« Je viens de voir que Dakota Johnson n’a plus les dents du bonheur et je suis un peu triste parce que c’était sa marque de fabrique, mais ça la rend heureuse, tout va bien », a noté une internaute.

Lucy Lawless aimerait bien reprendre Xena la guerrière

Lucy Lawless fait son retour à la télévision avec le personnage d’Alexa Crowe dans la série My Life Is Murder, mais elle ne serait pas contre reprendre le rôle qui l’a fait connaître, celui de Xena, dans la série Xena la guerrière, datant d’il y a 25 ans. Interrogée par le New York Post, elle a expliqué que, si reboot il y avait, ce serait sans son mari, le co-créateur de la série, Rob Tapert. « Ils ont essayé de le faire, et d’embaucher mon mari et il a dit "Honnêtement, je ne pourrais faire mieux que ce que j’ai déjà fait". Il a peur d’en faire quelque chose de nul », a expliqué l’actrice.

Après avoir vu Linda Hamilton dans la bande-annonce du prochain Terminator​, elle a cependant eu envie de reprendre son rôle. « J’étais admiratrice et jalouse, et je me suis demandé pourquoi on ne faisait pas ça avec Xena », a-t-elle lâché. La suite au prochain épisode ?