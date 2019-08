Meghan, duchesse de Sussex — Starface

6 août 2019

Offset coiffe sa fille Kulture et c’est adorable

Offset est un papa très attentionné qui adore coiffer les cheveux de sa fille Kulture.

C’est la maman, Cardi B, qui a partagé une vidéo adorable du rappeur et de leur enfant de 12 mois sur son compte Instagram. On y voit le chanteur de Migos avoir un peu de mal à peigner son enfant qui lui repousse la main, mais, au final, il réussit à faire une queue de cheval.

L’ancienne maison de Meghan Markle est en vente

Rihanna s’éclate à la Barbade

Rihanna a sorti les plumes, et pas qu’un peu, pour célébrer le festival Crop Over dans sa Barbade natale. Le maquillage est lui aussi très voyant, avec une ombre à paupières qui remonte jusqu’aux sourcils et la bonne humeur se lit dans son regard.

.@Rihanna slays pink feathered dress in Barbados for the annual #CropOver festival. 😍 pic.twitter.com/rBxo73uCEw — Pop Crave (@PopCrave) August 5, 2019

Rihanna n’a jamais manqué ce rendez-vous annuel sur son île, et à chaque fois les tenues de la star font beaucoup parler… notamment pour leur absence de tissu.

Cette année, elle a donc choisi le contrepied puisqu’elle portait même une robe sous les plumes.