Lolita Séchan dévoile une photo de famille avec son père Renaud

Renaud lors du 31e grand prix des personnalités, à la pétanque de l'Isle sur la Sorgue, le 29 juin 2019. — Alain ROBERT/SIPA

Après une année très difficile, où il a notamment perdu sa mère et l'un de ses frères, Renaud semble profiter de sa famille cet été. Lolita Séchan, la fille du chanteur, a posté sur son compte Instagram, une jolie photo de vacances légendée « Smala », où apparaissent son père, ainsi que Renan Luce, son ancien compagnon.

Il y a quelques semaines, Renaud confiait au Parisien aller beaucoup mieux, et avoir mis un terme à sa consommation d’alcool depuis six mois. « Ça, c’est un exploit. Je suis toujours entouré de copains qui boivent. Modérément, mais qui boivent. Mais moi, je ne bois pas », précisait-il. De même, le chanteur dévoilait également la sortie en automne d’un nouvel album, Les Mômes et les Enfants d’abord. « Il y a 12 titres. Il est presque fini, on est au stade du mixage, expliquait le chanteur de 67 ans. Il y a un peu d’humour. Il va en faire râler plus d’un parce qu’il y a plein de gros mots. Les enfants adorent les gros mots. Mais c’est plus un album sur l’enfance qu’un album pour enfants. »