ON THE MOVE ? La chanteuse a été photographiée à Paris, alimentant les rumeurs de son installation dans la capitale

Rihanna a été vue à Paris en juillet. — Chris Pizzello/AP/SIPA

C’est LA rumeur du moment. Rihanna vit actuellement entre sa maison de Los Angeles, et une location à Londres. Mais la pop star et designeuse de 31 ans serait sur le point de s’installer à Paris, et aurait même acquis un appartement dans le XVIe arrondissement, selon Public.

L’information n’a pas été confirmée par l’intéressée, et il sera difficile d’en savoir plus. Comme le rappelle le média britanniqueMetro, les fans n’ont pas réussi en deux ans à trouver son adresse londonienne. Plusieurs éléments de l’actualité récente de Rihanna contribuent cependant à alimenter l’idée d’une installation à Paris.

Elle collabore avec LVMH

Rihanna, dont la marque de cosmétique Fenty connaît un grand succès, ouvre en mai dernier le premier pop-up store de sa marque de vêtements Fenty à Paris. Au même moment, elle lance sa propre marque de luxe avec le groupe français LVMH. Et devient par la même occasion la première femme, de couleur qui plus est, à la tête d’une maison LVMH.

La maison en question, nommée Fenty, est développée par Rihanna elle-même, et correspond à sa vision en termes de vêtements, chaussures et accessoires, et de communication. Il s’agit de la première maison originale créée depuis celle de Christian Lacroix en 1987.

Elle est de toutes les fashion weeks haute couture

Rihanna adore la haute couture. Et assiste à toutes les fashion weeks. Or, il n’existe pas de fashion weeks haute couteur à Londres. A Paris, par contre, il y en a deux, généralement en janvier et en juillet. Un argument de plus pour que la chanteuse s’installe en France, surtout si elle est sensible aux questions de bilan carbone…

Elle doit faire tenir ses engagements à Emmanuel Macron

Souvenez-vous : en février 2018, Rihanna et Emmanuel Macron se retrouvaient à Dakar, au Sénégal, sept mois après leur rencontre à l’Elysée le 26 août 2017. Ils assistaient à une conférence sur le taux de scolarisation des pays pauvres.

La chanteuse est très engagée pour l’éducation des filles dans le monde. Ambassadrice du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), elle avait interpellé le président français sur Twitter en juin 2017, et l’avait mis au défi de participer au PME.

Deux mois plus tard, elle était reçue à l’Elysée par le couple présidentiel pour discuter de l’éducation dans les pays en développement. La veille de la conférence à Dakar, elle a de nouveau fait signe au président français sur Twitter, le mettant au défi de participer au PME à hauteur de 250 millions d’euros.

Emmanuel Macron a finalement annoncé une participation française de 200 millions d’euros, presque la somme demandée par la superstar. Elle a peut-être intérêt à se rapprocher de l’Elysée pour continuer à promouvoir l’éducation des jeunes filles auprès du chef de l’Etat.