Les chanteurs Camila Cabello et Shawn Mendes lors des iHeartRadio Much Music Video Awards en 2016 — Darren Eagles / ZUMA / VISUAL Press Agency

30 juillet 2019

Pour Shawn Mendes et Camila Cabello, c’est l’amour à la plage

Shawn Mendes et Camila Cabello ne se cachent plus du tout. Alors qu’ils étaient tous les deux à la plage à Miami ce week-end, les deux tourtereaux ont été aperçus en train de s’embrasser dans l’océan. Sur une série de photos partagée par People, on peut également les voir main dans la main après leur séance de nage câline.

Aucun des deux n’a confirmé officiellement qu’ils sont en couple, mais après leur sortie pour le 4 juillet et leur bisou à San Francisco le 15 juillet dernier, les preuves de leur histoire d’amour commencent à s’accumuler.

« Les orgasmes sont importants, les filles ». C’est avec cette phrase que Lily Allen a annoncé qu’elle allait lancer sa propre gamme de sex-toys. Selon le NME, la chanteuse était au Port Eliot Festival en Cornouailles (le lieu où elle a été conçue, a-t-elle révélé par ailleurs) quand elle a confié au public qu’elle allait s’aventurer sur un terrain qu’elle n’avait jamais foulé : l’industrie du plaisir.

« Peut-être que je ne devrais pas en parler, je n’ai pas fait de communiqué de presse ou rien de ce genre, mais les orgasmes sont importants, les filles, et j’ai l’impression que le marché des sex-toys de célébrités n’a pas encore été exploité », a-t-elle lancé à la foule. La star a néanmoins un concurrent de taille : Marilyn Manson, qui avait sorti un sex-toy spécial Halloween.