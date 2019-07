Arnaud Lagardère et Jade Foret au Festival de Cannes. — NIVIERE/VILLARD/SIPA

Lundi, Jade Foret Lagardère a affirmé être célibataire sur Instagram.

Après un emballement des médias, Arnaud Lagardère a dû envoyer un démenti sur la « blague » de sa femme.

Depuis leur rencontre en 2010, leur histoire d’amour déchaîne les passions, retour sur les temps forts de leur union.

Un scandale évité de peu. Lundi, Jade Foret, l’épouse de l’industriel français Arnaud Lagardère, a suscité l'émoi en annonçant à ses 800.000 abonnés sur Instagram, être désormais célibataire. Une info qui a fait le tour de la presse people, avant d’être démentie par la mannequin et auteure de bande dessinée, suggérant qu’il s’agissait en fait d’ironie. « Visiblement, ma réponse hier en tirant la langue vous a tous interpellés : Hé non je ne suis pas célibataire », a-t-elle ajouté lundi, toujours sur le réseau social.

Le mal était pourtant fait. L’annonce a notamment très vite créé de nombreuses interrogations dans les sphères de la finance, à tel point qu’Arnaud Lagardère en personne, a dû réagir auprès du site capital.fr. « C’était juste de l’humour sur une story Instagram qu’elle a d’ailleurs rectifiée. A une question idiote, elle a répondu oui en tirant la langue. Comme nous sommes aux Etats-Unis, le démenti est parti tard avec le décalage horaire », a-t-il dit à Capital. « La vérité c’est qu’on est très heureux et que notre couple est parti pour durer. Nous sommes très très loin d’une séparation », a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois qu'un péripétie médiatique dans la vie amoureuse du couple Foret/Lagardère entraîne une mise au point pour calmer les milieux d'affaire. Depuis leur rencontre, le couple est habitué à déchaîner les passions, en particulier lorsqu’il décide de mettre en scène son intimité.

Des bisous à Rambouillet

C’est en 2010 que Jade Foret, une top model belge âgée de 20 ans, fait la rencontre d’Arnaud Lagardère, 50 ans, à la tête du puissant groupe du même nom. L’industriel français sort alors d’une première union avec Manuela Erdödy, issue d’une vieille famille autrichienne, dont il divorce la même année et avec qui il a eu deux premiers enfants. Portés par ce nouvel amour, les tourtereaux décident d’en faire part au monde entier, en accordant un shooting photo et une interview à l’hebdo belge Le soir mag. Tournée à Rambouillet, cette vidéo montre Jade Foret et Arnaud Lagardère amoureux comme jamais, petits bisous et papouilles à l’appui.

La séance photo suscite alors de nombreuses moqueries, Jade Foret qualifiant elle-même la vidéo de « kitsch » auprès de 20 Minutes. Mais elle inquiète surtout l’entourage professionnel d’Arnaud Lagardère, qui se préoccupe de sa désinvolture et du fait qu’un patron dévoile sa vie privée. A l’époque, l’industriel doit alors éteindre une première petite polémique.

« La Belle, le Milliardaire et la Discrète »

Rebelote l’année suivante. Malgré une première mésaventure avec le magazine belge, le couple décide de se confier une nouvelle fois, à la RTBF. Un reportage intitulé La Belle, le Milliardaire et la Discrète, suit Jade Foret et son compagnon, ainsi que la « discrète », la maman de la jeune femme. Dans un style qui rappelle fortement l’émission Strip Tease, les téléspectateurs découvrent alors la vie palpitante de Jade et «Nono», comme le surnomme affectueusement sa belle-mère. Et ce qui devait arriver, arriva.

Une fois encore le reportage fait beaucoup parler, et une semaine après sa diffusion, Jade Foret s’estime « trahie » par la chaîne de télé. « D’une part on peut penser que la Porsche est un cadeau de mon fiancé alors que c’était un prêt pour le week-end (…) D’autre part, on m’avait promis de ne pas montrer les essayages de ma future robe de mariée avant la cérémonie. Et ça, je l’ai en travers de la gorge ! Je l’ai vécu comme une trahison ! », explique-t-elle à Soir Magazine. De même, la jeune femme assure avoir coupé court au tournage de ce reportage quand la chaîne lui a refusé un droit de regard sur les images. Une info démentie par la RTBF. « Depuis le premier jour, il était clair qu’il n’y aurait aucun droit de regard sur le film », répond la chaîne, assurant qu’« il n’a jamais été dit que nous ne ferions rien des images ».

De son côté, face à de nouvelles inquiétudes, Arnaud Lagardère rassure de nouveau les actionnaires de son groupe, assurant que sa situation personnelle ne le met « pas en danger », pas plus que l’entreprise. Il évoque alors un « vrai bonheur dans sa vie personnelle qui l’a rendu encore plus fort dans sa vie professionnelle ». L’année suivante, le magazine belge Marianne révélera alors que le groupe Lagardère a racheté les droits de l'émission, limitant ainsi la diffusion de La Belle, le Milliardaire et la Discrète.

Avec toutes ces péripéties, autant dire que les amoureux ne sont plus à un post Instagram près.