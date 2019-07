L'actrice et mannequin Maya Hawke — PictureLux / Starface

Lundi 29 juillet 2019

Ethan Hawke a donné un coup de pouce à sa fille pour décrocher un rôle

Maya Hawke a tenu à remercier son père et, une fois n’est pas coutume, a expliqué que, oui, il l’a aidé à décrocher une audition. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agissait du nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. « J’ai eu une audition pour ce projet via les canaux normaux, par mes agents, et j’en ai eu une par mon père. On a envoyé la cassette à Quentin, et il m’a rappelée », a expliqué Maya Hawke au Hollywood Reporter.

L’actrice est également la fille d’Uma Thurman, l’actrice fétiche de Quentin Tarantino, mais sa parenté ne l’a pas aidée à obtenir plus qu’une audition. Maya Hawke a suivi toutes les étapes de sélection avec d’autres candidates avant d’apprendre qu’elle avait eu le rôle.

Cardi B demande à ses fans de ne pas voter pour Donald Trump aux élections de 2020

Orlando Bloom se trouve trop vieux pour reprendre son rôle de Legolas

Legolas a près de 3000 ans, mais Orlando Bloom, du haut de ses 42 ans, se trouve bien trop vieux pour jouer le rôle de l’elfe dans la série télévisée en préparation basée sur Le Seigneur des Anneaux. « J’aime à penser que je suis sans âge, mais ce n’est pas le cas. Je ne sais pas si je m’intégrerais bien à ce monde maintenant. S’ils ont besoin d’un Legolas, ils vont probablement prendre un gamin de 19 ans tout frais », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

Les paris sont ouverts pour savoir qui va décrocher le rôle dans la série développée par Amazon Studios.