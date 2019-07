La comédienne Julie Gayet. — Jacques BENAROCH/SIPA

Julie Gayet s’est confiée sur François Hollande​ et sur les raisons pour lesquelles elle a préféré rester en retrait pour Le Journal du dimanche.

« Je n’étais ni à l’écart, ni à l’ombre, mais à ma place de comédienne, de productrice, souligne Julie Gayet. Notre intimité se déroule derrière notre porte et nous appartient. Mes prises de parole n’étaient alors plus neutres. Tout ce que je disais pouvait être modifié et amplifié ». Et de pointer le fait qu’on a « déformé [ses] propos plusieurs reprises ».

Selon elle, sa discrétion était une manière de protéger l’ancien président de la République. « Je pense que je n’intéressais pas grand monde, mais on pouvait l’attaquer, lui, à travers moi. Je ne voulais pas qu’on se serve de moi, comme d’une arme qu’on aurait pu retourner contre lui », insiste-t-elle. La comédienne reprend plus volontiers la parole ces derniers mois.