Sylvester Stallone ne s’en remet toujours pas. Plus de 40 ans après la sortie de Rocky, l’acteur et réalisateur du film culte a avoué à Variety qu’il avait toujours un énorme regret : ne pas posséder les droits sur la franchise qu’il a créée. Certes, il est devenu multimillionnaire grâce aux 6 films de la saga (ainsi que les deux films Creed) mais il n’a aucune part.

« Je possède 0 % de Rocky. Chaque mot, chaque syllabe, chaque erreur grammaticale est de moi, pourtant. Je trouve ça choquant mais on m’a toujours dit ''Hey, tu as été payé, de quoi tu te plains ?''. J’étais en colère, j’étais furieux », a-t-il confié à la publication.

S’il ne décolère pas, Sylvester Stallone sait qu’il est un peu responsable de ce qu’il lui arrive et il s’en veut de ne pas avoir été plus inflexible lors des négociations.

« Je ne voulais pas bousculer la poule aux œufs d’or », s’est-il justifié pour expliquer pourquoi il a préféré ne pas s’en prendre aux studios.

