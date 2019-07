Benedict Cumberbatch a beau être un des acteurs britanniques les plus populaires du moment, il est comme tout le monde quand il s’agit de son rapport avec ses parents. La star de Sherlock et Doctor Strange a révélé dans le magazine The Lady qu’il s’en voulait toujours de ne pas avoir respecté les ambitions qu’avaient pour lui son papa et sa maman.

« Ils ont grappillé de l’argent à droite à gauche, ils ont économisé pour que leur fils unique ait la meilleure éducation possible, et je leur ai tout balancé à la figure en devenant acteur », a-t-il expliqué dans une interview relayée par Metro.

L’acteur a en effet suivi ses études universitaires à Harrow (aux alentours de 12.000€ l’année) qui forme les élites du Royaume-Uni.Winston Churchill y a ainsi étudié.

Fierté de la famille

Wanda Ventham et Timothy Carlton, les parents de Benedict Cumberbatch, sont acteurs et ils savent à quel point ce métier peut être difficile et peu gratifiant lorsqu’on n’est pas une superstar. Ils voulaient donc tout faire pour éviter cette vie de galère à leur fils. Heureusement pour lui, Benedict Cumberbatch est devenu une superstar justement, et c’est peut-être en partie pour faire honneur aux sacrifices de ses parents qu’il a travaillé dur pour obtenir ce statut.

« Aujourd’hui encore, une des raisons qui fait que je me lève le matin c’est l’envie de les rendre fiers de moi », a confié l’interprète de Sherlock Holmes.

20 Minutes avec agences