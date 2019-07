VIDEO. Ed Sheeran dépense des millions pour arrêter une guerre de voisinage

Ed Sheeran est prêt à tout pour avoir la paix avec son voisinage, quitte à l’acheter. Alors qu’il est déjà en guerre avec certains habitants du Suffolk qui se plaignent que la mare de sa propriété à la campagne soit utilisée comme une piscine, l’interprète de Shape of You a choisi une méthode radicale pour mettre un terme aux plaintes pour tapage nocturne, dans sa maison de Londres. Il a tout simplement, d’après The Sun, acheté les deux maisons voisines.

« Ed n’a pas seulement fait un bon investissement, il limite les risques que les gens râlent à cause de ses fêtes bruyantes ou de sa musique. Il a aussi acheté l’appartement situé au-dessus de son restaurant parce qu’il sentait que ça pouvait être un problème pour ses affaires », a affirmé une source proche du chanteur à la publication.

Ni vu ni connu

Au total, toujours selon le tabloïd, Ed Sheeran a désormais 22 propriétés, qui lui auraient coûté plus de 50 millions d’euros. Quant à la fameuse mare que ses voisins utilisent comme argument pour tenter de l’empêcher de réaliser des travaux pharaoniques dans sa résidence secondaire, il semblerait qu’il ait également trouvé une solution (temporaire ?) pour calmer les plaintes. Il a utilisé des bottes de paille, qu’il a empilées pour en faire un mur géant de 2 mètres et demi qui masque le plan d’eau de la vue des passants.

« Ça paraît bizarre, mais quand on passe devant, on se rend compte que ça a été très bien pensé, la paille a été placée pile au bon endroit pour protéger la piscine », a indiqué un passant anonyme au DailyMail.

Comme quoi quand on « pèse » 160 millions de dollars, on trouve toujours une solution à ses problèmes.

20 Minutes avec agences