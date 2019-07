24 juillet 2019

Laverne Cox rate son permis à cause de sa rupture

Laverne Cox avait prévu de passer son permis de conduire, mais pas de rompre avec son compagnon la veille. C’est pourtant ce qu’il s’est passé. Résultat, elle était bien trop bouleversée le lendemain face à l’inspecteur. « L’inspecteur m’a retrouvée au croisement de la 25e Rue et de la 5e Avenue, et il m’a dit "OK, faites vos contrôles de rétroviseur… Maintenant nous allons rouler sur le 5e Avenue…" J’ai regardé dans le rétroviseur et j’ai vu des bus, puis j’ai regardé en face de moi et j’ai vu encore plus de bus et de vans, et je me suis dit "Je ne pense pas que je peux faire ça !" », a déclaré la star de la série Orange Is The New Black sur le plateau de Live With Kelly & Ryan comme le relaye Film-news. Si l’inspecteur lui a conseillé de se détendre en faisant des exercices de respiration, Laverne Cox a préféré une conclusion plus radicale : « J’ai pris mon sac… et je suis partie. »

Channing Tatum met une fan à bonne distance

Jason Statham s’inquiète pour le cascadeur blessé pendant le tournage de Fast & Furious 9

Jason Statham a envoyé ses pensées à Joe Watts, cascadeur et doublure de Vin Diesel dans Fast & Furious 9. L’homme a fait une chute de plus de 9 mètres et s’est sévèrement blessé à la tête. S’il a depuis été plongé dans un coma artificiel, comme l’a annoncé sa fiancée Tilly Powell, sur Instagram, Jason Statham, qui le considère comme un de ses « meilleurs potes » lui a envoyé ses vœux de bon rétablissement.

« C’est toujours inquiétant quand quelqu’un se blesse… C’est une nouvelle absolument affreuse, et on lui souhaite juste le meilleur, a déclaré l’acteur. Les cascadeurs et cascadeuses sont des héros dont on ne parle pas. Ce sont ceux qui se mettent en danger pour faire en sorte que d’autres gens apparaissent bien. C’est un acte vraiment désintéressé », a-t-il déclaré aux journalistes présents à l’avant-première de Hobbs & Shaw à Londres, comme le relaye Irish News.

20 Minutes avec agences