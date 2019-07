La chanteuse Rihanna — Starface

17 juillet 2019

Jennifer Lopez emmène Alex Rodriguez dans un club de strip-tease

Les obligations professionnelles de Jennifer Lopez la poussent à aller dans des endroits auxquels on ne s’attend pas, comme un club de strip-tease. C’est pourtant le cas avec son dernier projet, le film Hustler, qui évolue dans le milieu des effeuilleuses. La Bomba Latina n’y est pas allée seule pour faire des repérages, puisqu’elle a demandé à son fiancé de l’accompagner.

Professionnel, Alex Rodriguez a bien sûr dit oui à sa future femme. C’est Lorene Scafaria, la scénariste et réalisatrice du long-métrage, qui a vendu la mèche à Vulture. « Elle et Alex sont allés dans un club de strip-tease et elle a pu ainsi me donner… des indices », a-t-elle déclaré. Hustler sort le 13 septembre aux Etats-Unis et le 16 octobre en France.

Louez la maison de Rihanna

A défaut d’avoir réussi à vendre sa maison de Hollywood Hills, Rihanna a opté pour la location. Le commun des mortels peut donc vivre dans les meubles de la chanteuse et nager dans sa piscine. Enfin, presque tout le commun des mortels puisqu’il faut tout de même débourser 35.000 dollars par mois pour y déposer ses valises, comme l’a noté Variety.

Mais à ce prix-là, vous marcherez sur du marbre véritable, vous serez éclairés par des lustres en or et aurez accès à six chambres et huit salles de bains ainsi que deux douches. Il y a aussi une dépendance pour les invités.

En revanche, y croiser Rihanna, n’y comptez pas. La belle de la Barbade souhaite se séparer de cette maison car elle passe le plus clair de son temps dans sa propriété londonienne…