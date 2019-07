15 juillet 2019

La pique de Kylie Jenner à Jordyn Woods

Cela fait seulement quelques semaines que la saison 16 de L’incroyable Famille Kardashian s’est terminée, et E ! a déjà donné aux fans un avant-goût de la saison 17 en publiant un petit clip vidéo, dans lequel on peut voir Khloé Kardashian et Kylie Jenner discuter de Jordyn Woods, surprise en mauvaise posture avec Tristan Thompson, le petit-ami de Khloé. Et lorsque la femme trompée a demandé à sa petite sœur si elle comptait rester amie avec, elle lui a répondu sans détour.

« Je pense que toute cette situation est arrivée pour une bonne raison. Pour moi, pour toi, pour elle, pour tout le monde. Elle était un peu mon filet de sécurité, on vivait ensemble, on faisait tout ensemble. J’avais l’impression que je n’avais besoin de rien d’autre qu’elle. Et je pense qu’une partie de moi avait besoin d’être sans elle », explique la jeune milliardaire. Son ancienne meilleure amie appréciera.

Amy Schumer célèbre le retour de ses menstruations

Will Smith est très heureux de partager son premier verre « légal » avec son fils Jaden

Jaden Smith a eu 21 ans, ce qui signifie qu’il a désormais l’âge légal pour boire de l’alcool aux Etats-Unis. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Will Smith, son père, l’encourage à ne pas passer sa journée d’anniversaire en studio, mais à se détendre.

Au final, le jeune rappeur a choisi de passer sa journée en famille. On peut voir Will Smith préparer un barbecue, Jaden Smith recevoir ses cadeaux, avant que le jeune homme ne boive son premier verre de tequila avec son père, une fois le soleil couché.