ASAP Rocky doit absolument être traité « avec respect ». Cet appel très officiel provient du Département d’Etat Américain, et il s’adresse directement aux autorités suédoises. Un article publié récemment par TMZ décrivait les conditions de détention exécrables dans lesquelles était détenu le rappeur, arrêté en Suède après une bagarre en marge d’un festival fin juin. A tel point que le Secrétaire d’Etat Mike Pompeo a décidé de se mêler de l’affaire et qu’il a fait savoir par le biais d’un porte-parole qu’il s’inquiète de la situation.

« Certains faits entourant l’arrestation et la détention sont problématiques. Nous attendons de tous les gouvernements, y compris la Suède, qu’ils traitent les citoyens américains de manière juste et avec respect. Nous espérons voir ASAP Rocky et ses collègues en tournée et retrouver ses proches et sa famille très bientôt », peut-on lire dans un communiqué relayé par Politico.

Combien de temps ?

Les choses pourraient bouger très bientôt pour le rappeur : la justice suédoise a jusqu’à vendredi prochain pour décider si elle inculpe ASAP Rocky ou demander un prolongement de sa détention.

Une pétition, lancée en ligne après l’annonce de la détention de l’artiste, a déjà récolté près de 600.000 signatures et a reçu le soutien de stars telles que Shawn Mendes, Justin Bieber, Post Malone ou Nicki Minaj. Contactée par Politico, l’ambassade de Suède aux Etats-Unis n’a pour le moment pas voulu commenter l’affaire.