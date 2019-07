Le groupe Metallica — Matrix Media / Starface

12 juillet 2019

Metallica sort un livre pour enfants

Vous êtes fans de metal et voulez transmettre votre passion à vos enfants en bas âge ? Metallica est là pour vous. Le groupe vient d’annoncer la sortie d’un livre, intitulé The ABCs of Metallica. Il s’agit d’un livre illustré par Michael "Kaves" McLeer retraçant le parcours du groupe écrit en collaboration avec l’auteur Howie Abrams, comme le relaye le Guardian. « Chaque lettre de l’alphabet met en lumière un moment de notre parcours de "Garage Days" à "Master of Puppets" », précise Metallica sur son site. The ABCs of Metallica sortira le 26 novembre prochain.

Un homme dérange la reine Elizabeth II pendant son sommeil

Lady Gaga ne veut pas faire d’argent avec ses cosmétiques

Aussi étrange que cela puisse paraître, si Lady Gaga a sorti une ligne de cosmétiques, Haus of Laboratories, ce n’est pas pour arrondir ses fins de mois. En tout cas, c’est ce qu’elle affirme à WWD. « Cela ne m’intéresse pas de monter une grande marque, ni de faire plein d’argent et de la revendre. C’est mon bébé. Je m’en amuse tout le temps avec le PDG, Ben Jones. "Il faudra me passer sur le corps si tu veux un jour la vendre" », a-t-elle confié. Kylie Jenner, devenue la plus jeune milliardaire autodidacte selon Forbes grâce à son entreprise de cosmétiques, peut donc dormir tranquille.