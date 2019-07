La rappeur ASAP Rocky au défilé Gucci Rome en mai 2019 — : Roma / IPA/IPA/SIPA

Près de 500.000 personnes ont signé depuis mardi une pétition sur Internet appelant à la libération du rappeur américain ASAP Rocky, soupçonné d’agression après une rixe à Stockholm et détenu en Suède.

D’après cette pétition, #JusticeForRocky, le rappeur a agi en légitime défense, et sa détention, dans des « conditions inhumaines », le temps de l’enquête, constitue une violation de ses droits.

Un risque de fuite à l’étranger

ASAP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été arrêté et placé en garde à vue la semaine dernière, en compagnie de trois autres personnes, après une bagarre, le 30 juin, dans les rues de la capitale suédoise. Vendredi, un tribunal de Stockholm avait ordonné son incarcération au motif qu’il existait « un risque de fuite » à l’étranger.

Son avocat, Henrik Olsson Lilja, avait été débouté de l’appel qu’il avait alors interjeté et la Cour suprême suédoise avait déclaré lundi n’avoir trouvé « aucune raison » de réviser la décision de placer ASAP Rocky en détention provisoire. Originaire de New York, ce rappeur s’est fait connaître en 2011 avec la sortie d’une compilation, puis deux ans plus tard avec son premier album Long. Live. ASAP.