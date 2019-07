Nabilla Benattia, en une de «Paris Match», dévoile le sexe de son bébé

Nabilla Benattia and Thomas Vergara attend the screening of "A Hidden Life (Une Vie CachÃ'e)" during the 72nd annual Cannes Film Festival on May 19, 2019 in Cannes, France. — VU/HAEDRICH/SIPA

Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont dévoilé le sexe de leur futur enfant. En couverture du dernier numéro de Paris Match à paraître jeudi, la jeune femme enceinte, légèrement vêtue, en a profité pour annoncer la venue d’un petit garçon.

« On savait qu’on ne pouvait plus vivre l’un sans l’autre. Et on voulait tout partager avec une petite personne qui nous ressemble », a-t-elle confié. Le couple, en exil à Londres depuis trois ans, a décidé de partir vivre à Dubaï où ils veulent élever leur fils.

Le couple s’est marié au mois de mai dernier dans le nord-est de Londres. Ils avaient annoncé leurs fiançailles au mois d’août dernier.