10 juillet 2019

Jay-Z se lance dans le commerce du cannabis

Après Snoop Dogg, Wiz Khalifa, 2 Chainz et Juicy J, c’est au tour de Jay-Z d’investir dans le commerce du cannabis, un produit en vente libre en Californie notamment. Et c’est justement dans une entreprise de la côte ouest américaine que le ponte du rap a mis ses billes. Il sera à la tête de la stratégie marketing de l’entreprise Caliva, basée à San Jose.

« Tout ce que je fais, je veux le faire correctement et au plus haut niveau. Avec tout le potentiel de l’industrie du cannabis, l’expertise et l’éthique de Caliva en font les meilleures partenaires pour ce projet. Nous voulons créer quelque chose d’extraordinaire, nous amuser, faire le bien et emmener des gens dans ce voyage », a fait savoir Jay-Z dans un communiqué relayé par le Guardian.

