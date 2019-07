L'acteur et comédien Rip Torn — Stephen Chernin/AP/SIPA

Rip Torn, l’un des grands acteurs du cinéma américain vient de s’éteindre. L’annonce a été diffusée mardi. L’acteur est mort à son domicile, entouré de sa femme Amy Wright, ainsi que de ses filles, Katie Torn et Angelica Pagainsi. Les causes de son décès n’ont pas encore été divulguées.

Aussi bien acteur que comédien

Rip Torn, de son vrai nom Elmore Rual Torn Junior, a enchainé pendant 70 ans les rôles, au théatre comme au cinéma. Connu notamment pour son interprétation du directeur de l’organisation secrète attachée à la surveillance des extraterrestres sur Terre dans Men in Black, le comédien a également fait des apparitions dans des films tels que Cross Creek de Martin Ritt pour lequel il a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle masculin. Les enfants américains des années 1990 se rappelleront de sa voix qu’il avait prêtée au personnage de Zeus dans le dessin animé Hercule.

Des messages de condoléances affluent sur les réseaux

Sur les réseaux, de nombreux messages de fans et de figures du monde du cinéma et de la télévision sont publiés. L’acteur, scénariste et réalisateur américain Albert Broock a témoigné de son affection pour l’acteur et souligne dans un tweet son importance dans le cinéma américain.

R.I.P Rip Torn. He was so great in Defending Your Life. I'll miss you Rip, you were a true original. — Albert Brooks (@AlbertBrooks) July 10, 2019

« RIP Rip Torn. Il était si génial dans Rendez-vous au paradis. Tu vas me manquer Rip, tu étais un vrai fondateur ».