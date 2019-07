RESEAUX SOCIAUX La star de la série « La casa de Papel » s’affiche sans filtre et les yeux pleins de larmes dans une vidéo sur le réseau Instagram

L'acteur Miguel Herrán à Roland Garros le 7 juin 2019 à Paris — LAURENT VU/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

Moment d’émotion pour les fans de l’acteur Miguel Herrán qui s’expose dans un moment de faiblesse sur une vidéo Instagram. Alors qu’il est un familier des filtres en tout genre et qu’il affiche régulièrement sa vie et sa personne sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 23 ans étonne avec un étrange post. On le découvre dans une vidéo en plan rapproché, caméra fixée sur son visage marqué par les larmes.

Dans la légende, la star de la série « La casa de Papel » dévoile en quelques lignes une sorte de manifeste contre le fonctionnement du réseau social Instagram. « Je pourrais télécharger mille photos cool que je collectionnais pour nourrir cette machine menteuse qu’est Instagram. Je pourrais gonfler mon ego et remplir le vide avec des "like"… mais pas aujourd’hui ! Aujourd’hui, j’ai décidé de vous donner une part sincère de ma vie… Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui m’arrive, car je ne le sais même pas moi-même. Mais c’est moi, ici. Sans filtre, sans édulcorant et sans mensonge. »

La vidéo collecte à ce jour plus de 2.700.000 vues et a déjà fait réagir près de 27.000 internautes. Parmi ces derniers figurent ses collègues de la série espagnole La Casa de Papel, dont Alvaro Morte, le fameux professeur ou encore Esther Acebo, alias Monica. Les fans pourront le découvrir, espérons le plus joyeux, dans la saison 3 de la série qui sortira sur Netflix le 19 juillet !