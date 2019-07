VIDEO. Trop de tabac dans «Stranger Things»? Netflix répond

Netflix a essuyé de vives critiques à propos de la saison 3 de Stranger Things, liées à la présence de tabagisme. Le géant du streaming a répondu en indiquant qu’à l’avenir, leurs productions tout public seraient exemptes de cigarettes, excepté pour des raisons d’historicité, selon un communiqué relayé par le Hollywood Reporter.

« Netflix soutient l’expression artistique, tout en reconnaissant que la fumée est dangereuse, et que si elle est représentée de façon positive à l’écran, cela peut avoir un effet négatif sur les jeunes. A partir de maintenant, tous les nouveaux projets tout public que nous commanderons seront dénués de cigarettes ou de cigarettes électroniques », a déclaré un représentant de Netflix à la publication.

Les nouveaux projets Netflix qui ne seront pas tout public sont aussi concernés. D’après le communiqué, « il n’y aura pas de fumée ou de cigarettes électroniques, excepté si c’est essentiel à la vision créative de l’artiste », ajoute le représentant de Netflix.

