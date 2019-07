Star de la chaîne Disney Channel, le jeune acteur américain Cameron Boyce est décédé ce week-end à Los Angeles. Il avait tout juste 20 ans. « Disney pleure la disparition de Cameron Boyce, qui avait de nombreux amis chez nous et avait beaucoup trop de talent, de cœur et de vie et était bien trop jeune pour mourir », a tweeté Robert Iger, le PDG de Disney.

The Walt Disney Company mourns the loss of #CameronBoyce, who was a friend to so many of us, and filled with so much talent, heart and life, and far too young to die. Our prayers go out to his family and his friends.