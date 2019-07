VIDEO. Kevin Spacey est interrogé par Scotland Yard pour agression sexuelle

L'acteur Kevin Spacey et son avocat au tribunal de Nantucket où il est accusé dans une autre affaire d'agression sexuelle — Eliot/Starface

L’étau est-il en train de se resserrer autour de Kevin Spacey ? Alors qu’un de ses accusateurs américains a abandonné son procès au civil contre la star de House of Cards en fin de semaine dernière, l’acteur a récemment été interrogé par Scotland Yard dans le cadre des enquêtes sur six différentes affaires d’agression sexuelle en Angleterre, affirme Variety.

Pas de commentaire

D’après une déclaration des enquêteurs britanniques, l’interrogatoire remonte à mai dernier. « En mai 2019, un homme a été interrogé en Amérique par des officiers (…) après avoir été notifié de ses droits. Il n’a pas été arrêté. L’enquête est en cours », peut-on lire dans un communiqué, dans lequel l’acteur n’est pas nommé directement.

Les allégations contre Kevin Spacey en Angleterre remontent à 1996, et vont jusqu’en 2013. Au théâtre Old Vic, dont il a été le directeur artistique entre 2003 et 2015, pas moins de 20 hommes auraient dénoncé son comportement. Les avocats de l’acteur n’ont pour le moment pas réagi aux dernières informations concernant leur client.