Lil Nas X a fait un coming out remarqué dimanche. « La vérité, j’ai le besoin et la volonté de laisser aller, d’être libre/Plus la peine de jouer un rôle, je dois me laisser grandir/C’est ce que je dois faire, je ne le regretterai pas quand je serai plus âgé », chante-t-il dans le morceau C7osure qu’il a demandé à ses abonnés sur Twitter d’écouter attentivement.

« J’ai révélé, en gros… que je suis gay », a-t-il affirmé ce vendredi matin sur le plateau de l’émission britannique BBC Breakfast, selon des propos rapportés par le sitePink News.

« C’est quelque chose [révéler son orientation sexuelle] que j’avais envisagé de ne jamais faire, d’emporter tout ça avec moi dans la tombe, mais je ne veux pas passer toute ma vie à m’empêcher de faire ce que je veux », a expliqué le « rappeur cow-boy » qui fait actuellement un carton avec Old Town Road, mélangeant country et rap. Par sa démarche, « il ouvre des portes » pour d’autres personnes, estime-t-il.

Old Town Road rapper @LilNasX has seen a backlash since he came out earlier this week - but he tells @BBCBreakfast he's taking it with a sense of humour. pic.twitter.com/9HT9Y4F8ft