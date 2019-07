L'actrice Zoe Kravitz à l'avant-première londonienne des Crimes de Grindelwald — Landmark/Starface

Lundi 1er juillet 2019

Zoe Kravitz s’est mariée à Paris

Si Zoe Kravitz et Karl Glusman se sont mariés en secret cette année, ils ont tout de même décidé d’organiser une cérémonie à Paris, entourés de leurs amis. D’après le Hollywood Reporter, Laura Dern, Cara Delevingne, Reese Witherspoon, Jason Momoa, et bien entendu Lenny Kravitz et Lisa Bonet, les parents de la mariée, faisaient partie des invités. Le musicien a d’ailleurs posté sur sa page Instagram une photo de lui et sa fille.

Chris Martin dément avoir embrassé Dua Lipa à Glastonbury

Chris Martin aurait été vu en train de flirter avec Dua Lipa, après les rumeurs autour de sa rupture d’avec Dakota Johnson, ce qu’il a démenti aussitôt. Le chanteur de Coldplay a fait savoir au Mirror Online qu’ils étaient « juste amis ».

« Contrairement à des informations avancées dans la presse aujourd’hui, nous voulons confirmer que Chris et Dua ne se sont pas embrassés à Glastonbury et sont juste amis », ont partagé les représentants du chanteur de Coldplay.