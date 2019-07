Le rappeur Mister You jugé pour avoir fait de la publicité à des dealers

JUSTICE Mister You comparaîtra ce lundi après-midi au tribunal correctionnel de Créteil

Le rappeur Mister You. Enregistrement au Bataclan de l'emission «Hip Hop Live 2013» — ALIX WILLIAM/SIPA

Le 2 février, le rappeur Mister You a posté une vidéo sur Snapchat dans laquelle il vantait les « mérites » d’un point de deal en région parisienne. « Hmmm… De la Calibomba, de la Bouddha Waze, oh ouais frérot ! Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? […] Hmmm, Nique sa mère la police ! », déclarait-il face caméra après avoir ouvert des boîtes contenant du cannabis et avant de s’allumer un joint, comme le décrit Le Parisien.

Une condamnation en 2008

Trois semaines après, le 21 février, l’artiste a été interpellé chez lui dans le 15e arrondissement de Paris puis convoqué devant le tribunal. Il passera ce lundi après-midi devant un juge au tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne). Accusé de détention, acquisition, usage de stupéfiant et de provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiant, il encourt jusqu’à 10 ans de prison et 750.000 € d’amende, poursuit le quotidien.

Cet homme de 35 ans a précédemment été condamné pour trafic de stupéfiants en 2008. Une condamnation par contumace car il était alors en cavale. Sur le versant artistique, Mister You sortira son nouvel album ce vendredi.