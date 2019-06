Céline Dion n'a peur de rien, ni de la canicule, ni du ridicule

Céline Dion fait le show parce qu'il fait chaud à Paris le 29 juin 2019 — Philippe Blet/REX/SIPA

Alors que la Fashion Week haute couture automne-hiver débute dimanche à Paris, Céline Dion n'a pas attendu pour faire son défilé. Il suffisait de traîner près des Champs-Elysées, et plus précisément devant l’hôtel Crillon, où la chanteuse a ses quartiers, pour la voir faire son show. Car oui, il a fait chaud ce week-end en France et sur la capitale, et Céline s’est donc habillée en conséquence. En conséquence, et avec style. Les curieux et les paparazzis ont ainsi pu la voir sortir juste vêtu d’un top et d’une veste colorés et coordonnés. Et voilà.

Grosses lunettes de soleil sur le nez et jambes élancées et nues, Queen Céline​ a joué le jeu des photos avec les passants avant d’assister, comme le raconte Paris Match, à une soirée de la marque Miu Miu, cette fois dans une robe bustier rose plus classique.