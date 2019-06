La star de télé-réalité Kim Kardashian à la Maison Blanche en juin 2019 — Capital Pictures /Starface

28 juin 2019

Selon Sienna Miller, son talent n’est pas assez reconnu à cause du sexisme

Sienna Miller est une actrice acclamée, notamment pour son rôle dans American Woman. Cependant, à l’en croire, son talent n’est pas assez reconnu à cause du sexisme et des articles publiés dans la presse à propos de sa vie sentimentale.

« Je pense que j’ai été sous-estimée, pendant une grande part de ma vie. Si on fait quelque chose pour s’en occuper et arrêter de se sous-estimer, ça fait du bien. C’est bon », a-t-elle expliqué à Vulture, avant d’exposer un exemple concret. « Je faisais mes débuts à Broadway, et le New York Times a fait un article sur moi en parlant de mon ex-fiancé comme d’une "passade". Une semaine après, le NYT a fait un article sur Jude (Law), qui jouait à Broadway aussi, en disant qu’il avait eu une relation de trois ans et des fiançailles avec l’actrice Sienna Miller. C’est du sexisme latent. Le message est clair. Ils disent que l’une est frivole et une p*te, et l’autre, avec qui j’étais fiancée et avais eu une relation intense, ne l’est pas. C’est dégoûtant », a-t-elle expliqué.

Idris Elba a été très peiné par les critiques qu’il a reçues à propos de James Bond

​ Kim Kardashian répond à la critique sur sa collection Kimono

Kim Kardashian a dû faire face à la critique après avoir appelé sa collection de shapewear Kimono. Comme beaucoup de ses fans lui ont rappelé, le kimono est un vêtement hautement symbolique de la culture japonaise, et l’associer à des vêtements affineurs de silhouette est plutôt malvenu.

Elle s’est donc défendue dans un communiqué. « Je comprends et respecte la signification du kimono dans la culture japonaise et je n’avais pas l’intention de créer ou de sortir des vêtements qui auraient imité ou déshonoré cette tenue traditionnelle. J’ai pris la décision de baptiser ma compagnie Kimono, non pas pour dissocier le mot de ses racines japonaises, mais comme un clin d’oeil à la beauté et au détail qui caractérise ce vêtement », a écrit la star de la téléréalité et entrepreneuse, dans un communiqué publié par le New York Times.