Camila Cabello à Las Vegas. — John Salangsang/BFA/Shu/SIPA

27 juin 2019

Camila Cabello semble confirmer sa rupture

Camila Cabello a posté sur sa story Instagram un message demandant à ses fans d’arrêter de harceler ses proches, parmi lesquels Matthew Hussey. Comme le rappelle Capital FM, le couple a rompu récemment sans pour autant confirmer la nouvelle, et depuis, celui qui partageait la vie de la chanteuse se prend des salves d’insultes de la part des internautes.

« A tous mes fans, si vous m’aimez vraiment, n’envoyez pas aux gens que j’aime et qui comptent pour moi des messages de haine. En faisant ça, vous me faites vraiment du mal, ce n’est pas nécessaire, et ça ajoute de la douleur à la douleur déjà présente. Il y a réellement quelqu’un derrière vos tweets. Lui envoyer de la haine n’est pas drôle et nous fait du mal à tous. Cela ne reflète pas les valeurs que je prêche. Soyez gentils et laissez tomber », a posté la chanteuse. Son message semble confirmer que tout est bien fini entre eux.

Jordyn Woods s’excuse encore auprès de Khloé Kardashian

Interrogée sur une déclaration de Khloé Kardashian, qui assurait que Jordyn Woods ne s’était jamais excusée après avoir eu une histoire d’un soir avec le père de sa fille, Tristan Thompson, cette dernière a rétorqué à sa façon que si…« C’est juste que, vous savez, les choses arrivent. Je suis désolée, et je m’excuse autant que je peux », a-t-elle lancé à la caméra d’ Entertainment Tonight.

Khloé Kardashian appréciera.