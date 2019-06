REVELATIONS Pamela Anderson a dévoilé des échanges avec Sidonie Biémont, l'ex-compagne d'Adil Rami et mère de ses jumeaux

Pamela Anderson et son partenaire de «Danse avec les Stars» Maxime Dereymez, à Cologne en janvier 2019. — SP6/WENN.COM/SIPA

A la suite des révélations de Pamela Anderson, qui a accusé il y a quelques jours Adil Rami, le footballeur de l’OM d’avoir vécu une double vie durant leurs deux ans de relation et de l’avoir « blessé, physiquement et mentalement », la star d’Alerte à Malibu publie différents échanges qu’elle a pu avoir avec Sidonie Biémont, l’ex-compagne d’Adil Rami et mère de ses jumeaux. Dans ces échanges, la Canadienne affirme qu’elle n’a « jamais avoir voulu faire Danse avec les stars » en 2018 sur TF1.

« J’ai été victime d’intimidation »

« J’ai été victime d’intimidation pour que des personnes touchent des commissions », explique la star américaine, sans étayer ses graves accusations. Dans leurs échanges, les deux femmes évoquent une vidéo d’encouragement qu’Adil Rami avait enregistré pour Pamela Anderson.

Sidonie Biémont écrit que le sportif lui avait dit qu’il avait été « forcé » par des proches de tourner cette vidéo. Pamela Anderson se souvient qu’Adil Rami a « joyeusement » tourné la vidéo et lui a rendu visite « à de nombreuses reprises » sur le plateau de l’émission.

Adil Rami ne s’est pas exprimé pour l’heure à la publication des échanges entre les deux femmes.